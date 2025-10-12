В Кузбассе кадеты из Юрги попробовали себя в роли следователей

Заместитель начальника следственного комитета города Юрги подполковник юстиции Руслан Торопов подробно рассказал ребятам о работе следователей. Кадеты узнали, какие преступления чаще всего совершают подростки. Например, детям объяснили, что снятие денег с банковской карты, которую человек просто нашел, тоже является кражей. Следователь Олег Некрасов рассказал школьникам о преступлениях, связанных с экстремистскими проявлениями, и предупредил, что нельзя копировать себе на страницу или распространять информацию такого рода. Еще ребята узнали о возможностях трудоустройства в следственный комитет и о требованиях к кандидатам.