В Кузбассе кадеты из Юрги попробовали себя в роли следователей

Кадеты из 9-го класса полиции школы № 14 Юрги Кемеровской области-Кузбасса побывали на экскурсии в следственном комитете города. Мероприятие проводилось в соответствии с целями и задачами национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
Заместитель начальника следственного комитета города Юрги подполковник юстиции Руслан Торопов подробно рассказал ребятам о работе следователей. Кадеты узнали, какие преступления чаще всего совершают подростки. Например, детям объяснили, что снятие денег с банковской карты, которую человек просто нашел, тоже является кражей. Следователь Олег Некрасов рассказал школьникам о преступлениях, связанных с экстремистскими проявлениями, и предупредил, что нельзя копировать себе на страницу или распространять информацию такого рода. Еще ребята узнали о возможностях трудоустройства в следственный комитет и о требованиях к кандидатам.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.