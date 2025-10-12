В Нальчике прошла детская экологическая смена

Смена проекта «Заповедное дело РГО. Дети. Сохраняя природу России» состоялась в городе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики с 6 по 11 октября, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Данное мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Смена была приурочена к 180-летию Русского географического общества. Программа объединила школьников Кабардино-Балкарской Республики и Брянской области. В течение недели ребята съездили в экспедиции в такую уникальную природную зону Кабардино-Балкарии, как Голубые озера. Еще дети отправились на экскурсию «Чегем — гармония природы и культуры» и по этномаршруту «История природы в традициях народа». Занятия также прошли в национальном музее республики и эколого-биологическом центре минпросвещения региона.
Участники смены работали в проектных командах по исследовательской теме «Экологический мониторинг и контроль состояния окружающей среды» по различным направлениям. Они проводили собственные наблюдения и анализ, используя методы полевых исследований и сравнительные тесты качества воды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.