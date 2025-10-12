В Нальчике прошла детская экологическая смена

Смена была приурочена к 180-летию Русского географического общества. Программа объединила школьников Кабардино-Балкарской Республики и Брянской области. В течение недели ребята съездили в экспедиции в такую уникальную природную зону Кабардино-Балкарии, как Голубые озера. Еще дети отправились на экскурсию «Чегем — гармония природы и культуры» и по этномаршруту «История природы в традициях народа». Занятия также прошли в национальном музее республики и эколого-биологическом центре минпросвещения региона.