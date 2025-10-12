Ричмонд
Белорусский пластический хирург сказал, могут ли взорваться импланты

Белорусский пластический хирург объяснил, могут ли взорваться импланты в самолете.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский пластический хирург доцент, кандидат медицинских наук Олег Яцкевич объяснил БелТА, могут ли взорваться импланты в самолете.

Специалист уверен, что описанная ситуация практически невозможна:

«Если только туда (к импланту. — Ред.) гранату положить».

Яцкевич вспомнил, что приезжавшие в Минск производители показывали видео, где имплант переезжала машина:

«И ничего страшного. Оболочка очень плотная, она растягивается хорошо».

Также Олег Яцкевич добавил, что правильном подборе импланта и «если все гармонично», даже хирург не всегда определит, имела ли место пластическая операция на груди.

