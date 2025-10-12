Новосибирские школьники научились работать с ИИ-агентами

Открытый региональный урок по теме «ИИ-агенты» прошел 10 октября в информационно-экономическом лицее имени А. Гараничева для профильных ИТ-классов и учащихся 8−11-х классов. Занятие организовано по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
На открытом уроке дети узнали, как искусственный интеллект помогает в разных сферах и как устроены ИИ-агенты. Ребята освоили базовые принципы проектирования агентов искусственного интеллекта и сформировали навыки грамотного и безопасного использования цифровых сервисов.
Далее в сезоне участников проекта ждут уроки по видеоплатформам, кибербезопасности, большим данным, квантовым технологиям. Образовательный контент подготовлен для пользователей разных возрастов. Он будет интересен и познавателен не только детям, но и взрослым. Уточним, повысить цифровые компетенции может каждый желающий на сайте проекта урокцифры.рф.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.