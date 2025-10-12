Белгородские тренеры по бережливому производству повысили квалификацию

В течение трех дней внутренние тренеры предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда», эксперты региональных центров компетенций (РЦК), инструкторы и ответственные за обучение по бережливому производству повышали свою квалификацию. Например, они посетили панельные дискуссии с руководителями компаний и 67 мастер-классов, которые провели 37 спикеров и экспертов ФЦК. Всего в мероприятии приняли участие представители 342 компаний со всей страны.