Белгородские тренеры по бережливому производству повысили квалификацию

Федеральный центр компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда с 30 сентября по 2 октября организовал VIII ежегодную школу тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты из Белгородской области также приняли участие в обучении, сообщили в региональном центре развития инноваций и модернизации производственных систем.
В течение трех дней внутренние тренеры предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда», эксперты региональных центров компетенций (РЦК), инструкторы и ответственные за обучение по бережливому производству повышали свою квалификацию. Например, они посетили панельные дискуссии с руководителями компаний и 67 мастер-классов, которые провели 37 спикеров и экспертов ФЦК. Всего в мероприятии приняли участие представители 342 компаний со всей страны.
Уточним, школа тренеров проводится ежегодно с 2018 года. За это время в мероприятии приняли участие более 4000 человек… Для участников федерального проекта «Производительность труда» участие абсолютно бесплатно", — отметил руководитель РЦК Белгородской области Максим Семернин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.