Петербуржцы приступили к закрытию дачного сезона

К этому моменту, как правило, завершают сбор урожая, делают заготовки на зиму, подготавливают участок к холодам. Землю перекапывают, деревья и цветы обрабатывают, компост утепляют, теплицы проверяют, перекрывают воду, газ и электричество. Ценности и бытовую технику убирают в безопасное место.
Также традиционно дачный сезон в России завершается к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который в 2025 году выпадает на 14 октября.
«МК в Питере» подготовил ряд «дачных» снимков с вкусным урожаем, яркими цветочками и уютными деревенскими домиками.