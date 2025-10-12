Ричмонд
Петербуржцы приступили к закрытию дачного сезона

День закрытия дачного сезона в России приходится на 12 октября. Эта дата символизирует окончание работ на загородных участках в летне-осенний период и переход к зимнему отдыху.

19

К этому моменту, как правило, завершают сбор урожая, делают заготовки на зиму, подготавливают участок к холодам. Землю перекапывают, деревья и цветы обрабатывают, компост утепляют, теплицы проверяют, перекрывают воду, газ и электричество. Ценности и бытовую технику убирают в безопасное место.

Также традиционно дачный сезон в России завершается к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который в 2025 году выпадает на 14 октября.

«МК в Питере» подготовил ряд «дачных» снимков с вкусным урожаем, яркими цветочками и уютными деревенскими домиками.