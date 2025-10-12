Петербуржцы приступили к закрытию дачного сезона

К этому моменту, как правило, завершают сбор урожая, делают заготовки на зиму, подготавливают участок к холодам. Землю перекапывают, деревья и цветы обрабатывают, компост утепляют, теплицы проверяют, перекрывают воду, газ и электричество. Ценности и бытовую технику убирают в безопасное место.