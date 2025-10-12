Молодежь Юрги приглашают на выставку кузбасской художницы Анны Кремлевой

Выставка кузбасской художницы Анны Кремлевой «Мой путь» представлена в Музее детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока в Юрге. Посетить экспозицию можно по Пушкинской карте, которую выдают по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации города.
Уточним, что Анна Кремлева является выпускницей Кузбасского художественного колледжа. На выставке представлены не только ее работы, но и ее учеников. В общей сложности в экспозиции собраны 66 живописных и графических произведений. Среди них — академические натюрморты, пленэрные пейзажи и портреты. Также на выставке можно увидеть икону Владимирской Божьей Матери и Всецарицы, декоративное мозаичное панно, фотографии расписанных художницей соборов и храмов в Кемерове, Междуреченске и поселке Инском. Экспозиция открыта до 8 ноября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.