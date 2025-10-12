Молодежь Юрги приглашают на выставку кузбасской художницы Анны Кремлевой

Уточним, что Анна Кремлева является выпускницей Кузбасского художественного колледжа. На выставке представлены не только ее работы, но и ее учеников. В общей сложности в экспозиции собраны 66 живописных и графических произведений. Среди них — академические натюрморты, пленэрные пейзажи и портреты. Также на выставке можно увидеть икону Владимирской Божьей Матери и Всецарицы, декоративное мозаичное панно, фотографии расписанных художницей соборов и храмов в Кемерове, Междуреченске и поселке Инском. Экспозиция открыта до 8 ноября.