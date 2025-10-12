Ученики Усть-Ордынской гимназии-интерната в Приангарье узнали об ИИ-агентах

Первый в этом сезоне «Урок цифры», посвященный ИИ-агентам, провели на базе Усть-Ордынской гимназии-интерната в Иркутской области по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Занятие прослушали около 50 подростков, сообщили в региональном министерстве образования.
Во время урока ученики узнали, как устроены современные технологии искусственного интеллекта. Детям также привели примеры ИИ-агентов, которые умеют планировать маршруты, заказывать еду и участвовать в научных экспериментах.
Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно детям и подросткам любых возрастов. Подчеркнем, что прослушать занятие можно и через телефон, для этого есть мобильная версия. Материалы данного «Урока цифры» размещены по ссылке. Там же можно найти методические рекомендации для педагогов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.