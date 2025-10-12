В Чите состоялись межрегиональные соревнования по легкой атлетике

X юбилейный «Забайкальский осенний трейл “Самопревосхождение”» прошел в Чите на биатлонном комплексе «Орбита» 4−5 октября по государственной программе «Спорт России», сообщили в администрации Шелопугинского района.
Для участников забега подготовили пять дистанций протяженностью от 5 до 108 км. При этом трассы были проложены таким образом, что спортсменам необходимо было преодолевать различные возвышенности и забираться в гору. Например, на прохождение дистанции длиной 5 км и подъемом на 300 м отводился час. А самую протяженную трассу на 108 км и с подъемом на 7900 м необходимо было преодолеть в течение 22 часов. Справиться с этим заданием смогли две участников трейла.
Честь Шелопугина на соревнованиях защищала семья Беловых из трех человек. Все они завоевали медали в своих возрастных категориях среди бегунов на дистанции 10 км. А Артем Белов также стал лидером в абсолютном зачете среди мужчин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.