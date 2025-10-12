В Чите состоялись межрегиональные соревнования по легкой атлетике

Для участников забега подготовили пять дистанций протяженностью от 5 до 108 км. При этом трассы были проложены таким образом, что спортсменам необходимо было преодолевать различные возвышенности и забираться в гору. Например, на прохождение дистанции длиной 5 км и подъемом на 300 м отводился час. А самую протяженную трассу на 108 км и с подъемом на 7900 м необходимо было преодолеть в течение 22 часов. Справиться с этим заданием смогли две участников трейла.