В селе Семисточный Еврейской АО открыли школу после ремонта

Отремонтированную по нацпроекту «Молодежь и дети» школу открыли в селе Семисточный в Еврейской автономной области, сообщили в администрации Облученского района.
За несколько месяцев в здании реконструировали кровлю, уложили полы, обновили пищеблок, который теперь соответствует всем современным стандартам. Кроме того, в каждом классе и кабинете стены и потолки покрасили в светлые цвета.
В честь открытия в школе провели праздничное мероприятие. Торжество началось с символического перерезания алой ленты. Затем гости праздника переместились в актовый зал. Директор школы Дарья Мостовая поблагодарила родителей, строителей и всех жителей села за поддержку. В знак признательности им были вручены благодарственные письма и сладкие подарки.
Также на мероприятии дети читали стихи и исполняли песни. В конце праздника для всех гостей провели экскурсию по обновленным коридорам и классам, чтобы каждый мог оценить масштабы и качество проделанной работы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.