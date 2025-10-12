Ричмонд
Хоккеисты «Ростова» проиграли на своей площадке команде из Ханты-Мансийска

Донские хоккеисты сравняли счет за восемь секунд до сирены, но уступили в овертайме.

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Ростов» проиграл команде «Югра» из Ханты-Мансийска в заключительной встрече домашней серии. Об этом сообщается на сайте клуба.

Счет в поединке открыли и вели гости, однако к концу матча ростовчане отыграли одну шайбу, а за восемь секунд до сирены сравняли счет 3:3. В овертайме удача от хозяев площадки отвернулась, и сибиряки победили со счетом 4:3.

После пятидневной паузы донские хоккеисты начнут выездную серию матчем против «Звезды». Он состоится 16 октября в Москве. Затем команда отправится в Воскресенск и Нижний Новгород.

