Хоккеисты «Ростова» проиграли на своей площадке команде из Ханты-Мансийска

Счет в поединке открыли и вели гости, однако к концу матча ростовчане отыграли одну шайбу, а за восемь секунд до сирены сравняли счет 3:3. В овертайме удача от хозяев площадки отвернулась, и сибиряки победили со счетом 4:3.