Хоккеисты «Ростова» проиграли на своей площадке команде из Ханты-Мансийска

Хоккейный клуб «Ростов» проиграл команде «Югра» из Ханты-Мансийска в заключительной встрече домашней серии. Об этом сообщается на сайте клуба.
Счет в поединке открыли и вели гости, однако к концу матча ростовчане отыграли одну шайбу, а за восемь секунд до сирены сравняли счет 3:3. В овертайме удача от хозяев площадки отвернулась, и сибиряки победили со счетом 4:3.
После пятидневной паузы донские хоккеисты начнут выездную серию матчем против «Звезды». Он состоится 16 октября в Москве. Затем команда отправится в Воскресенск и Нижний Новгород.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!