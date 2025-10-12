В Певеке на Чукотке завершают благоустройство площади перед школой искусств

Пространство перед школой уже полностью забетонировано. Там также установили 13 светодиодных фонарей. Кроме того, специалисты смонтировали на площади арт-объект в виде большого медведя, который изображен на гербе Чаунского района. Скульптура шириной 1,7 м и высотой 2,5 м сделана из композитного материала с алюминиевым каркасом и имеет подсветку. Также на площади установили скамейки и мусорные урны, завершили монтаж ливневок.