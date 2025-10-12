В Певеке на Чукотке завершают благоустройство площади перед школой искусств

Обновленная площадь перед школой искусств в городе Певеке в Чукотском автономном округе будет сдана в эксплуатацию до конца октября, сообщили в отделе градостроительства и архитектуры управления промышленной, сельскохозяйственной политики, строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Певек. Работы, которые находятся на завершающей стадии, ведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Пространство перед школой уже полностью забетонировано. Там также установили 13 светодиодных фонарей. Кроме того, специалисты смонтировали на площади арт-объект в виде большого медведя, который изображен на гербе Чаунского района. Скульптура шириной 1,7 м и высотой 2,5 м сделана из композитного материала с алюминиевым каркасом и имеет подсветку. Также на площади установили скамейки и мусорные урны, завершили монтаж ливневок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.