В подмосковном селе Ям построят поликлинику с постом скорой помощи

Поликлинику с постом скорой помощи возведут в селе Ям в Московской области в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Лечебное учреждение построят на территории жилого комплекса «Прибрежный парк». Отмечается, что специалисты уже приступили к работам. В новой поликлинике за смену врачи смогут принимать до 216 пациентов, включая детей. Сейчас рабочие занимаются возведением конструкций подземной части здания. Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют в конце 2026 года.
Уточняется, что в лечебном учреждении также обустроят дневной стационар, отделение рентгенологии, фильтр-бокс для пациентов с респираторными заболеваниями, прививочный блок и аптеку. Основные входы в здание будут расположены на уровне земли. Благодаря этому посещать поликлинику без труда смогут и маломобильные пациенты. Рядом с лечебным учреждением оборудуют парковки для машин и велосипедов, смонтируют уличное освещение, навигационные указатели и стенды.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.