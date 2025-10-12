В подмосковном селе Ям построят поликлинику с постом скорой помощи

Уточняется, что в лечебном учреждении также обустроят дневной стационар, отделение рентгенологии, фильтр-бокс для пациентов с респираторными заболеваниями, прививочный блок и аптеку. Основные входы в здание будут расположены на уровне земли. Благодаря этому посещать поликлинику без труда смогут и маломобильные пациенты. Рядом с лечебным учреждением оборудуют парковки для машин и велосипедов, смонтируют уличное освещение, навигационные указатели и стенды.