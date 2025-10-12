Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсинском округе Кубани прошел кубок по быстрым шахматам и блицу

В состязаниях приняли участие более 200 спортсменов из 16 муниципалитетов края и других регионов.

Первый краевой турнир по быстрым шахматам и блицу на Кубок Владимира Крамника состоялся в Туапсинском округе Краснодарского края с 3 по 6 октября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в местной администрации.

В состязаниях сразились 216 спортсменов из 16 муниципалитетов Кубани, других регионов Южного федерального округа, а также Московской и Волгоградской областей. В числе участников оказались четыре международных гроссмейстера и шесть международных мастеров.

На открытии, прошедшем в Туапсе, состоялся телемост с Владимиром Крамником — легендарным российским шахматистом, уроженцем города и 14-м чемпионом мира по шахматам. Одним из самых запоминающихся моментов турнира стал сеанс одновременной игры: международный гроссмейстер Михаил Панарин сразился сразу с 18 любителями шахмат.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.