Под Красноярском завершили активный поиск семьи Усольцевых

«Я считаю, что нужно сконцентрировать поиски именно там Известно, что семья на выходе попала в бурю, дождь, снегопад застал их на треке. Я сразу думаю: что делал бы я, да и любой из альпинистов, походников, если бы попал в непогоду? Прежде всего, начал бы искать укрытие от дождя, самое ближайшее и сухое», — поделился он в беседе с порталом «Красноярск онлайн».