Пассажиров высадили на станции метро «Нарвская» из-за технеисправности поезда

На красной ветке продолжается утренняя история с техническими неисправностями. На этот раз пассажиров высадили на станции «Нарвская» в сторону «Проспекта Ветеранов». Поезд остановился по причине технической неисправности и дальше не пойдет. Об этом сообщил машинист.
— В дежурной отметили, что посадка будет на следующий поезд, — рассказал читатель «КП-Петербург».
К слову, утром из-за неисправного поездного состава между станциями «Балтийская» и «Проспектом Ветеранов» увеличили интервалы между поездами. Спустя время ситуация стабилизировалась, поезда вернулись к своему изначальному расписанию, но, увы, ненадолго.
Напомним, что ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что вестибюль станции «Нарвская» изменит режим работы из-за капремонта эскалаторов. Работы продлятся до 17 ноября. Время ограничения входа в вестибюль может быть скорректировано в зависимости от фактического пассажиропотока.