Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров высадили на станции метро «Нарвская» из-за технеисправности поезда

Утром из-за технической неисправности, вагоны увеличили интервал между поездами.

Источник: Комсомольская правда

На красной ветке продолжается утренняя история с техническими неисправностями. На этот раз пассажиров высадили на станции «Нарвская» в сторону «Проспекта Ветеранов». Поезд остановился по причине технической неисправности и дальше не пойдет. Об этом сообщил машинист.

— В дежурной отметили, что посадка будет на следующий поезд, — рассказал читатель «КП-Петербург».

К слову, утром из-за неисправного поездного состава между станциями «Балтийская» и «Проспектом Ветеранов» увеличили интервалы между поездами. Спустя время ситуация стабилизировалась, поезда вернулись к своему изначальному расписанию, но, увы, ненадолго.

Напомним, что ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что вестибюль станции «Нарвская» изменит режим работы из-за капремонта эскалаторов. Работы продлятся до 17 ноября. Время ограничения входа в вестибюль может быть скорректировано в зависимости от фактического пассажиропотока.