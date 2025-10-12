Пассажиров высадили на станции метро «Нарвская» из-за технеисправности поезда

На красной ветке продолжается утренняя история с техническими неисправностями. На этот раз пассажиров высадили на станции «Нарвская» в сторону «Проспекта Ветеранов». Поезд остановился по причине технической неисправности и дальше не пойдет. Об этом сообщил машинист.