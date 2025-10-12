В Севастополе открыли рейд

«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
«Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.