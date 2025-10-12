Ричмонд
Проект «Молодежь Москвы» объединит иностранных и столичных студентов

Они смогут помочь животным в приютах и посетить кулинарные мастер-классы.

Столичные и иностранные студенты с 18 по 30 октября смогут помочь животным в приютах, посетить кулинарные мастер-классы и разговорные клубы при поддержке проекта «Молодежь Москвы», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Создание возможностей для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Например, 18 октября учащиеся посетят городской приют для собак в Щербинке. Участники проекта привезут корм, а также присоединятся к выгулу собак. Кроме того, они смогут узнать больше об уходе за питомцами.

А 30 октября в 18:00 все желающие смогут погрузиться в мир выпечки. Гости мастер-класса будут готовить пироги со сладкими начинками из яблок и вишни — традиционные угощения, символизирующие гостеприимство. К участию в мероприятиях приглашают молодых москвичей и иностранных студентов в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация и афиша доступны на портале «Молодежь Москвы».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.