Проект «Молодежь Москвы» объединит иностранных и столичных студентов

А 30 октября в 18:00 все желающие смогут погрузиться в мир выпечки. Гости мастер-класса будут готовить пироги со сладкими начинками из яблок и вишни — традиционные угощения, символизирующие гостеприимство. К участию в мероприятиях приглашают молодых москвичей и иностранных студентов в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация и афиша доступны на портале «Молодежь Москвы».