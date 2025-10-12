В Чишминском районе Башкирии открыли 2 современных медпункта

Медучреждения будут обслуживать около 550 жителей Балагушево и Бикеево, а также деревень Сабурово и Семеновка. Кроме того, по проекту «Цифровой ФАП» населению теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Фельдшер сможет открыть дистанционно больничный, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию.