В Чишминском районе Башкирии открыли 2 современных медпункта

Помощь там смогут получать более 500 человек.

Модульные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) открылись в селах Балагушево и Бикеево Чишминского района Башкортостана при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Новые здания были возведены в соответствии с современными требованиями и стандартами. Они оснащены всем необходимым для оказания медицинской помощи. В каждом из двух ФАПов есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.

Медучреждения будут обслуживать около 550 жителей Балагушево и Бикеево, а также деревень Сабурово и Семеновка. Кроме того, по проекту «Цифровой ФАП» населению теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Фельдшер сможет открыть дистанционно больничный, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить медицинские данные в другое учреждение на консультацию.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.