В Нижегородской области ликвидируют свалку возле села Егорьевского

Ликвидация несанкционированной свалки началась в овраге около села Егорьевского Лысковского округа Нижегородской области. Работы проводят по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Стихийная свалка в овраге накапливалась и беспокоила жителей уже давно. Объем мусора, подлежащего уборке, на данный момент составляет около 500 кубических метров. Очистку территории будут проводить в несколько этапов.
Сначала мусор соберут и скомпонуют вручную. Далее к работе подключится специализированная техника, которая поможет очистить глубокий овраг и прилегающие участки. Свалку намерены ликвидировать до конца 2025 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.