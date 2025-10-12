В селе Савруха Самарской области завершили реконструкцию школы

Здание школы 1968 года постройки капитально отремонтировали в селе Савруха Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Похвистневского района.
Работы стартовали 1 апреля. За пять месяцев была проведена масштабная работа: специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, в том числе системы вентиляции, электро-, тепло- и водоснабжения. Фасад школы получил новую облицовку, а внутреннюю отделку выполнили с использованием современных материалов.
Полностью заменены напольные покрытия, потолочные конструкции и отделка стен. В коридорах уложена плитка, а для учащихся и педагогов установлены новые удобные кресла и мебель. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для обучения: в классах установлены современные интерактивные доски, мультимедийные комплексы и системы климат-контроля. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья оборудовали пандусы, подъемники и специальные учебные зоны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.