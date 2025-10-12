В торговых центрах Свердловской области заработали пункты вакцинации

Медики будут работать в торговых центрах еженедельно по пятницам и субботам, бесплатно сделать прививку может любой житель региона старше 18 лет. График работы и адреса можно уточнить на сайте Минздрава Свердловской области. Пункты функционируют по удобному для работающих уральцев графику: по пятницам с 12:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, а также прививочный сертификат для внесения данных о процедуре.