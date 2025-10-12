В торговых центрах Свердловской области заработали пункты вакцинации

Вакцинация против гриппа стартовала 10 октября в торговых центрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Прививочная кампания проходит в регионе по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Медики будут работать в торговых центрах еженедельно по пятницам и субботам, бесплатно сделать прививку может любой житель региона старше 18 лет. График работы и адреса можно уточнить на сайте Минздрава Свердловской области. Пункты функционируют по удобному для работающих уральцев графику: по пятницам с 12:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, а также прививочный сертификат для внесения данных о процедуре.
«Помимо вакцинации против гриппа, мы планируем организовать в таких выездных пунктах вакцинацию для всех желающих против дифтерии, гепатита В, а для свердловчан старше 60 лет — дополнительно против пневмококковой инфекции. О наличии вакцин нужно узнавать непосредственно на месте», — рассказал главный эпидемиолог министерства здравоохранения области Александр Харитонов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.