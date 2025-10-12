В Кишиневе выявили очаг коррупции в детском саду: Родителей и воспитателей оштрафовали за незаконный сбор денег на подарки

В Кишиневе на Рышкановке восемь родителей и двое воспитателей получили штрафы от 2500 до 3000 леев за предполагаемый незаконный сбор денег на подарки.
Общая сумма штрафов, по данным ассоциации «Солидарные родители», составляет 26 тысяч леев.
Санкции были применены на основании Кодекса о правонарушениях по статье «Сбор незаконных вознаграждений или материальных благ, предназначенных для работников сферы образования».
Ассоциация «Солидарные родители» предупреждает, что подобная практика, иногда считающаяся «традицией» или жестом благодарности, является незаконной и может повлечь за собой санкции.
Бороться с коррупцией на уровне детсадов легче всего. А начать с власть имущих слабо.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Выборы в Молдове прошли и фермеры тоже могут идти лесом: Почему в наших магазинах почти не осталось отечественных продуктов, а засилье импорта только нарастает.
Теперь выяснилось, что и растительное масло под местным брендом Floris произвели из украинского сырья (далее…).
В Молдове в журналистских расследованиях обходят беспредел властей: Это подтверждает Независимый консультативный совет антикоррупции — слишком очевидно, чтобы умалчивать.
Ругать оппозицию в Молдове можно кому и сколько угодно (далее…).
Президент Молдовы наградила Орденом Республики открытого поклонника маршала Антонеску, ярого русофоба и гонителя православной церкви в стране: «За преданность делу продвижения национальных ценностей».
Бывший депутат от ПАС Василий Шоймару активно пропагандирует образ Антонеску в Молдове (далее…).