Подразделения МЧС ликвидируют последствия непогоды в Витебской и Минской областях

Сегодня спасателям поступило сообщение, что в результате прохождения порывистого ветра 15−20 м/с в агрогородке Светлосельский и г.п. Шумилино повреждены кровли 4 многоквартирных жилых домов и балконы еще в двух домах, 1 автомобиль. Зафиксировано падение дерева. На месте работает оперативная группа Шумилинского районного отдела по ЧС, а также две единицы техники и 12 человек жилищно-коммунальной службы. Также зафиксированы падения деревьев в Новополоцке и Докшицком районе.