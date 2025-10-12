Подразделения МЧС ликвидируют последствия непогоды в Витебской и Минской областях

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской и Минской областях подразделения МЧС ликвидируют последствия непогоды. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня спасателям поступило сообщение, что в результате прохождения порывистого ветра 15−20 м/с в агрогородке Светлосельский и г.п. Шумилино повреждены кровли 4 многоквартирных жилых домов и балконы еще в двух домах, 1 автомобиль. Зафиксировано падение дерева. На месте работает оперативная группа Шумилинского районного отдела по ЧС, а также две единицы техники и 12 человек жилищно-коммунальной службы. Также зафиксированы падения деревьев в Новополоцке и Докшицком районе.
По оперативным данным, в Крупском районе повреждены кровли 3 частных и 2 многоквартирных жилых домов, 1 административного здания. Зафиксированы 6 случаев падения деревьев в Борисовском, Воложинском, Пуховичском и Смолевичском районах. По оперативной информации, пострадавших нет. Работники МЧС проводят работы по распиловке и уборке упавших деревьев. -0-