Завод в Альметьевске Республики Татарстан оптимизирует работу

Компания «Альметьевский завод “Радиоприбор”», базирующаяся в Республике Татарстан, по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» запустила систему сбора предложений по улучшению внутренних процессов, сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий. Предлагать идеи по оптимизации работы будут сотрудники предприятия.
Во всех подразделениях завода установили информационные стенды. С их помощью сотрудники будут знакомиться с правилами подачи предложений. Для повышения мотивации персонала руководство компании объявило конкурс на лучшую идею. Итоги будут подведены в конце декабря.
На первом заседании комиссии по рассмотрению инициатив все поданные предложения были одобрены. Часть из них получила рекомендацию для реализации в качестве самостоятельных проектов. Внедрение такой системы позволит выявить скрытые резервы для роста производительности, сократить потери и активнее вовлекать персонал в развитие компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.