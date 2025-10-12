Два жителя Пермского края вышли в финал проекта «ТопБЛОГ»

Нелли и Михаил вошли в число 150 лучших участников. Отметим, что всего на конкурс со всей страны подали более 24 тысяч заявок. Образовательная программа «Медиакампус» включала в себя лекции и практические занятия. Ее участники представили проекты на социально значимые темы. Их работы были посвящены в том числе сохранению культурного кода, экологии, здоровью и поддержке подростков.