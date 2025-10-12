Два жителя Пермского края вышли в финал проекта «ТопБЛОГ»

Михаил Голоднов и Нелли Павлова из Пермского края стали финалистами масштабного образовательного трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ», который реализуется на президентской платформе «Россия — страна возможностей» при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
Нелли и Михаил вошли в число 150 лучших участников. Отметим, что всего на конкурс со всей страны подали более 24 тысяч заявок. Образовательная программа «Медиакампус» включала в себя лекции и практические занятия. Ее участники представили проекты на социально значимые темы. Их работы были посвящены в том числе сохранению культурного кода, экологии, здоровью и поддержке подростков.
Михаил Голоднов является автором блога «Отец и Сын». В своей конкурсной работе он затронул проблему низкой вовлеченности мужчин в семейные дела. А Нелли Павлова, ведущая блог «Солнце в тебе», исследовала влияние табуированных тем и предложила использовать творчество для их осмысления.
Финал трека пройдет 22−24 октября на Медиафоруме в образовательном центре «ШУМ» в Калининградской области. Имена победителей пятого сезона «ТопБЛОГ» будут объявлены во время торжественной церемонии 24 октября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.