12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 37 населенных пунктах Витебской области. Об этом сообщили БЕЛТА в «Витебскэнерго».
Сегодня на территории Витебской области наблюдаются сложные погодные условия с сильным порывистым ветром и обильными осадками. Непогода стала причиной возникновения нарушений в работе электросетевого комплекса.
По состоянию на 17.30 ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 37 населенных пунктах области, преимущественно в Поставском районе. В Поставском РЭС из-за возникших отключений объявлен особый режим работы.
В ликвидации последствий непогоды задействованы четыре бригады, 20 человек, четыре единицы техники. При необходимости будет привлечен дополнительный персонал и спецтехника.
Основная причина отключений — упавшие на линии электропередачи деревья и ветки, вызвавшие обрывы и повреждения проводов.
«РУП “Витебскэнерго” предприняты все необходимые действия для организации восстановления электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети. Персонал укомплектован необходимыми средствами защиты и инвентарем. Подготовлены резервные источники питания», — отметили на предприятии.
Сложные погодные условия и сильный порывистый ветер сохраняются. Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, энергетики осуществляют постоянный мониторинг оперативной обстановки, чтобы незамедлительно реагировать на возникающие нештатные ситуации.
Поврежденные неблагоприятными погодными явлениями электросети, в первую очередь оборванные провода, могут представлять смертельную угрозу, приближаться к ним запрещено. О данных фактах необходимо немедленно сообщить по короткому номеру аварийных служб — 115 и 144.-0-