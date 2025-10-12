Энергетики восстанавливают электроснабжение в 37 населенных пунктах Витебской области

«РУП “Витебскэнерго” предприняты все необходимые действия для организации восстановления электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети. Персонал укомплектован необходимыми средствами защиты и инвентарем. Подготовлены резервные источники питания», — отметили на предприятии.