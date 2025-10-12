Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики восстанавливают электроснабжение в 37 населенных пунктах Витебской области

Сегодня на территории Витебской области наблюдаются сложные погодные условия с сильным порывистым ветром и обильными осадками. Непогода стала причиной возникновения нарушений в работе электросетевого комплекса.

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 37 населенных пунктах Витебской области. Об этом сообщили БЕЛТА в «Витебскэнерго».

Сегодня на территории Витебской области наблюдаются сложные погодные условия с сильным порывистым ветром и обильными осадками. Непогода стала причиной возникновения нарушений в работе электросетевого комплекса.

По состоянию на 17.30 ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 37 населенных пунктах области, преимущественно в Поставском районе. В Поставском РЭС из-за возникших отключений объявлен особый режим работы.

В ликвидации последствий непогоды задействованы четыре бригады, 20 человек, четыре единицы техники. При необходимости будет привлечен дополнительный персонал и спецтехника.

Основная причина отключений — упавшие на линии электропередачи деревья и ветки, вызвавшие обрывы и повреждения проводов.

«РУП “Витебскэнерго” предприняты все необходимые действия для организации восстановления электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки с соблюдением необходимых мер по безопасному проведению работ на поврежденных элементах сети. Персонал укомплектован необходимыми средствами защиты и инвентарем. Подготовлены резервные источники питания», — отметили на предприятии.

Сложные погодные условия и сильный порывистый ветер сохраняются. Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, энергетики осуществляют постоянный мониторинг оперативной обстановки, чтобы незамедлительно реагировать на возникающие нештатные ситуации.

Поврежденные неблагоприятными погодными явлениями электросети, в первую очередь оборванные провода, могут представлять смертельную угрозу, приближаться к ним запрещено. О данных фактах необходимо немедленно сообщить по короткому номеру аварийных служб — 115 и 144.-0-