Более 45 тысяч жителей Таганрога сделали прививку от гриппа

Сделать прививку можно поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. Бесплатная вакцинация положена детям, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом. Кроме того, на безвозмездной основе процедуру могут пройти призывники, учителя, медицинские и социальные работники, сотрудники транспортных компаний и коммунальных предприятий.