Более 45 тысяч жителей Таганрога сделали прививку от гриппа

В Таганроге от гриппа привились больше 45 тысяч человек. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава администрации города Светлана Камбулова.
— В Таганроге продолжается прививочная кампания против гриппа. Уже вакцинировано 45 тысяч 688 человек. Охват прививочной кампанией среди населения достиг 18,9%, — говорится в сообщении.
Сделать прививку можно поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. Бесплатная вакцинация положена детям, студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и сахарным диабетом. Кроме того, на безвозмездной основе процедуру могут пройти призывники, учителя, медицинские и социальные работники, сотрудники транспортных компаний и коммунальных предприятий.
В донской регион уже поставили 837,2 тысячи доз вакцины, из которых 503,2 тысячи предназначены для детей. Для создания коллективного иммунитета планируют привить 60% населения области.
Специалисты напоминают: лучшее время для прохождения вакцинации — период с сентября по ноябрь. Завершить ее необходимо до 1 декабря, чтобы у привитых успел сформироваться иммунитет.
