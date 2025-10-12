В Акбулакском районе Оренбуржья расширили штат детской школы искусств

Выпускница Оренбургского областного колледжа культуры и искусств Татьяна Грец по федеральной программе «Земский работник культуры» трудоустроилась в детскую школу искусств в Акбулакском районе, сообщили в администрации муниципалитета. Поддержка людей, занятых в сфере творчества, отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Уточним, что Татьяна с отличием окончила колледж. Ее специальность — «хореографическое творчество». Танцевальный путь Татьяна начала в детстве в образцовом ансамбле «Сириус». В студенческие годы она выступала в известных коллективах — театре танца «Сармат» и народном ансамбле «Ритм», становилась лауреатом престижных конкурсов и обладателем Гран-при.
«Меня приняли очень тепло и дети, и родители. Коллеги всегда готовы помочь, подсказать, направить, если нужно, что очень ценно для молодого специалиста. Мои ученики — это дети с 1-го по 7-й класс. Мы вместе погружаемся в мир танца, ставим номера, которые в скором времени будем возить на конкурсы. Также уделяем большое внимание отработке техники в различных направлениях, начиная от классического танца и заканчивая различными современными стилями, развиваем гибкость, координацию и, конечно, любовь к самому танцу. Мне все нравится и атмосфера, и люди, и сама работа. Чувствую, что вношу свой вклад в развитие культуры. Дети меня любят, а это, пожалуй, самое главное», — сказала Татьяна.
Напомним, что по программе «Земский работник культуры» также начисляют единовременную выплату в размере 1 млн рублей специалистам, переехавшим для работы в сельские населенные пункты или малые города с населением до 50 тысяч человек. Всего в регионе таким образом трудоустроили 18 человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.