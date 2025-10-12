В Акбулакском районе Оренбуржья расширили штат детской школы искусств

«Меня приняли очень тепло и дети, и родители. Коллеги всегда готовы помочь, подсказать, направить, если нужно, что очень ценно для молодого специалиста. Мои ученики — это дети с 1-го по 7-й класс. Мы вместе погружаемся в мир танца, ставим номера, которые в скором времени будем возить на конкурсы. Также уделяем большое внимание отработке техники в различных направлениях, начиная от классического танца и заканчивая различными современными стилями, развиваем гибкость, координацию и, конечно, любовь к самому танцу. Мне все нравится и атмосфера, и люди, и сама работа. Чувствую, что вношу свой вклад в развитие культуры. Дети меня любят, а это, пожалуй, самое главное», — сказала Татьяна.