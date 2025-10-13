В молдавские вузы поступило рекордное количество студентов-иностранцев

В общей сложности в высших учебных заведениях Республики Молдова начали обучение 1113 студентов из 24 стран мира, что на 376 человек больше, чем в 2024/2025 учебном году.
Основной выбор иностранцев пал на Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану, Государственный университет Молдовы, Академию экономических знаний Молдовы, Технический университет Молдовы и Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ — все они расположены в Кишиневе.
Главный медвуз страны принял 300 молодых людей из таких стран, как Индия, Израиль, Франция, Марокко, Бельгия, Финляндия. В Университете имени Иона Крянгэ начали обучение 279 студентов, в основном из Румынии и Украины, а в Техническом университете — 273 студента, в основном из Индии. В двух других учебных заведениях — Госуниверситете и Экономической академии — было зарегистрировано 161 и 100 иностранных студентов соответственно.
Студенты выбрали такие специальности, как медицина, педагогические науки, ветеринария, письменный и устный перевод, бизнес и управление.
В последние годы на поддержку интернационализации образования в Республике Молдова было выделено около миллиона евро, отраслевое министерство заручилось при этом поддержкой Всемирного банка в рамках проекта «Высшее образование в Молдове». Более 280 преподавателей вузов повысили уровень владения английским языком для преподавания учебных курсов.
Минпросвет также сообщил о начале масштабной кампании по продвижению молдавского образования в Индии.