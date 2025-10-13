В молдавские вузы поступило рекордное количество студентов-иностранцев

Главный медвуз страны принял 300 молодых людей из таких стран, как Индия, Израиль, Франция, Марокко, Бельгия, Финляндия. В Университете имени Иона Крянгэ начали обучение 279 студентов, в основном из Румынии и Украины, а в Техническом университете — 273 студента, в основном из Индии. В двух других учебных заведениях — Госуниверситете и Экономической академии — было зарегистрировано 161 и 100 иностранных студентов соответственно.