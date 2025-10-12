Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября от Рябова. Ждать похолодание?

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Период спокойной, туманной, но в основном теплой по октябрьским стандартам погоды подходит к концу. Эти выходные — последние дни относительно теплой осени, так как уже на следующей неделе ожидается более прохладная и ненастная погода, которая придет с севера и охватит большую часть территории. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Начало следующей недели ознаменуется ощутимым похолоданием — будут пасмурные, дождливые и прохладные осенние дни. Средняя температура прогнозируется на 1−3 градуса ниже климатической нормы.
В начале недели в атмосфере над Беларусью будут действовать атмосферные фронты. Они принесут осадки — дождь и возможный мокрый снег — на большую часть территории. Ночью и утром местами возможен слабый гололед. Ветер будет северо-западным, умеренным и временами порывистым. Влажность воздуха достигнет 90%. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем в понедельник температура будет варьироваться от 5 до 12 градусов тепла, а во вторник — от 6 до 9 градусов со знаком плюс.
Ближе к середине недели влияние очередного атмосферного фронта станет заметным. В большинстве районов ожидаются дожди, а ночью возможен мокрый снег. Ночью и утром местами также возможен слабый гололед. Ветер будет северным, умеренным. Влажность воздуха достигнет 80%. Температура воздуха в среду ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Днем температура будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла.
Предварительно в начале второй половины недели погодные условия начнут определяться областью высокого атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать прохладный воздух с севера. Локально пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет западным и юго-западным, умеренным. Влажность воздуха составит до 70%. Ночью температура будет колебаться от 4 до 7 градусов со знаком плюс. Днем в четверг ожидается до 13 градусов тепла, а в пятницу — от 9 до 11 градусов тепла.
В выходные дни прогнозируется облачная погода с небольшими дождями. Ветер будет северо-западным, умеренным. Ночью и утром возможен туман, видимость составит до полукилометра. Влажность воздуха достигнет 90%. Ночью температура варьируется от 1 до 8 градусов тепла, в середине дня в субботу — от 6 до 10 градусов со знаком плюс, а в воскресенье — от 3 до 9 градусов тепла. -0-