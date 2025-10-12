Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября от Рябова. Ждать похолодание?

В начале недели в атмосфере над Беларусью будут действовать атмосферные фронты. Они принесут осадки — дождь и возможный мокрый снег — на большую часть территории. Ночью и утром местами возможен слабый гололед. Ветер будет северо-западным, умеренным и временами порывистым. Влажность воздуха достигнет 90%. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, при прояснениях возможны заморозки до минус 3 градусов. Днем в понедельник температура будет варьироваться от 5 до 12 градусов тепла, а во вторник — от 6 до 9 градусов со знаком плюс.