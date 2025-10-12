В Энгельсе завершился молодежный форум «КЕДР»

Молодежный форум «КЕДР» прошел в Энгельсе в Саратовской области 3−5 октября в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в комитете молодежной политики региона.
Программа форума была насыщенной и включала встречи с экспертами, мастер-классы и образовательные лекции, направленные на обмен опытом. В роли спикеров выступили директор департамента проектов Ассоциации Добро.рф Елена Черненко, рассказавшая, как сформировать команду мечты, и руководитель проектов Фонда Тимченко Александра Первова, осветившая вопросы социального проектирования. Также во время форума участники презентовали концепции молодежных арт-объектов.
«Форум “КЕДР” — это важная площадка для развития молодежной политики в нашем регионе. Мы стремимся создать условия, в которых молодые люди могут раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие Саратовской области», — подчеркнула председатель областного комитета молодежной политики Ангелина Беловицкая.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.