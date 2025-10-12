Главгосэкспертиза РФ одобрила проект обновления перрона аэропорта Ульяновск

Проект капитального ремонта перрона в международном аэропорту Ульяновск имени Н. М. Карамзина получил положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщили в правительстве региона. Транспортную инфраструктуру в нашей стране модернизируют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная транспортная система».
К работам планируют приступить после заключения контракта с подрядной организацией. В ходе реконструкции будет обновлено около 77 тыс. кв. м перрона. Кроме того, специалисты должны укрепить асфальтобетонное покрытие, обустроить водосточно-дренажную сеть и модернизировать систему освещения. Все эти меры позволят повысить уровень безопасности полетов. Кроме того, после завершения работ в 2026 году в воздушной гавани ожидают рост пассажиропотока. Важно отметить, что на время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.