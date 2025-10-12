Главгосэкспертиза РФ одобрила проект обновления перрона аэропорта Ульяновск

К работам планируют приступить после заключения контракта с подрядной организацией. В ходе реконструкции будет обновлено около 77 тыс. кв. м перрона. Кроме того, специалисты должны укрепить асфальтобетонное покрытие, обустроить водосточно-дренажную сеть и модернизировать систему освещения. Все эти меры позволят повысить уровень безопасности полетов. Кроме того, после завершения работ в 2026 году в воздушной гавани ожидают рост пассажиропотока. Важно отметить, что на время ремонта аэропорт будет функционировать в штатном режиме.