Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновлено, ограничение действовало более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение перекрыли в 17.22 мск. Причины не назывались.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

Открыли движение по мосту в 19.35 мск.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше