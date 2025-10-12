Движение по Крымскому мосту возобновили.

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновлено, ограничение действовало более двух часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 17.22 мск. Причины не назывались.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 19.35 мск.
