В МИД предупредили о новых правилах въезда в Испанию для граждан РФ

Россияне теперь должны будут сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии на границе.

Источник: Аргументы и факты

Российские граждане теперь должны будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Испанию, предупреждает Министерство иностранных дел РФ.

По информации внешнеполитического ведомства, в силу вступила новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС.

«Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая РФ, при въезде/выезде через внешние границы Шенгенской зоны», — уточнили в МИД.

Кроме того, в дипведомстве сообщили, что система начнет функционировать в аэропорту Мадрида, после чего ее начнут внедрять в других пунктах пограничного контроля Испании.

Напомним, ранее стало известно, что польские власти аннулировали визы представителям Российского общественного института избирательного права.