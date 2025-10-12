В МИД предупредили о новых правилах въезда в Испанию для граждан РФ

Российские граждане теперь должны будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Испанию, предупреждает Министерство иностранных дел РФ.
По информации внешнеполитического ведомства, в силу вступила новая биометрическая система пересечения внешних границ ЕС.
«Индивидуальные данные (фотография и отпечатки пальцев) будут в обязательном порядке собираться у граждан третьих стран, включая РФ, при въезде/выезде через внешние границы Шенгенской зоны», — уточнили в МИД.
Кроме того, в дипведомстве сообщили, что система начнет функционировать в аэропорту Мадрида, после чего ее начнут внедрять в других пунктах пограничного контроля Испании.
Напомним, ранее стало известно, что польские власти аннулировали визы представителям Российского общественного института избирательного права.