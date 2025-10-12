В Иркутском районе Приангарья прошел фестиваль ГТО «Активное долголетие»

Фестиваль ГТО «Активное долголетие» объединил участников из нескольких населенных пунктов Иркутского района Приангарья, сообщили в министерстве спорта региона. Событие соответствует целям государственной программы «Спорт России».
Мероприятие прошло на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Урик-Арена». В нем приняли участие шесть команд из пяти муниципальных образований Иркутского района. Самой старшей участницей фестиваля стала 86-летняя Лидия Илюхина.
Программа состязаний включала традиционные испытания комплекса ГТО: сгибание и разгибание рук, поднимание туловища из положения лежа, наклоны вперед, скандинавская ходьба и смешанное передвижение на 1000 метров.
По итогам соревнований первое место заняла команда Хомутовского муниципального образования. На втором месте оказался коллектив из Марковского муниципального образования, а третье место заняли представители Оекского муниципального образования. Все участники фестиваля получили ценные призы с символикой ГТО, а призеры были награждены кубками и грамотами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.