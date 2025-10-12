В селе Иргаклы на Ставрополье капитально отремонтируют стадион

Стадион в селе Иргаклы в Ставропольском крае обновляют в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
Специалисты уже выполнили значительный объем работ. Они, в частности, демонтировали старую кровлю здания возле стадиона, спилили аварийные деревья и вывезли отходы. Помимо этого, они подготовили площадку для установки антивандальных уличных тренажеров. Сейчас рабочие заняты укладкой новой кровли и монтажом бордюров. Кроме того, они штукатурят стены и налаживают электропроводку. При этом специалисты уже подготовили траншеи для опор освещения и привели в порядок водопровод.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.