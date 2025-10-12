Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Иргаклы на Ставрополье капитально отремонтируют стадион

Там установят антивандальные уличные тренажеры.

Стадион в селе Иргаклы в Ставропольском крае обновляют в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.

Специалисты уже выполнили значительный объем работ. Они, в частности, демонтировали старую кровлю здания возле стадиона, спилили аварийные деревья и вывезли отходы. Помимо этого, они подготовили площадку для установки антивандальных уличных тренажеров. Сейчас рабочие заняты укладкой новой кровли и монтажом бордюров. Кроме того, они штукатурят стены и налаживают электропроводку. При этом специалисты уже подготовили траншеи для опор освещения и привели в порядок водопровод.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.