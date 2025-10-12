В Красноярске отремонтировали 30 участков дорог к рекреационным зонам

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершены на 30 участках красноярских дорог, которые ведут к рекреационным зонам региона, сообщили в краевом министерстве транспорта.
Всего в 2025 году в столице региона планируют отремонтировать 40 участков дорог. Из 10 оставшихся на 9 специалисты уже выполняют работы.
На данный момент специалисты завершили ремонт участка улицы Свердловской протяженностью 3,6 км. Эта транспортная артерия ведет к национальному парку «Красноярские Столбы», парку «Роев ручей», Ботаническому саду и другим знаковым местам. Там также заменили бордюры и тротуары.
А в районе станции «Енисей» специалисты оптимизировали дорожное движение. Для этого они обустроили карман для автобусов, перенесли пешеходный переход и смонтировали новые светофоры. Также рабочие привели в порядок 1,8 км подъездной дороги к Центральному входу «Красноярских Столбов».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.