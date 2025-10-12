Российские дзюдоисты завоевали золотые медали на Кубке Европы

Российские дзюдоисты завоевали шесть наград на соревновании в Испании.
Российские дзюдоисты успешно выступили на Кубке Европы, который проходил в испанской Малаге, и завоевали шесть наград различного достоинства, в том числе три золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
«Чемпион мира по дзюдо Матвей Каниковский стал победителем Кубка Европы в Испании», — сообщили в Федерации дзюдо России. В решающем поединке Каниковский одолел представителя Швеции Карла Баате и завоевал золотую медать в категории до 100 кг.
Помимо Каниковского, золотые медали в составе российской сборной завоевали Марина Воробьева в весовой категории до 48 кг и Тимур Арбузов в категории до 90 кг. Серебряную награду принесла Наталья Елкина, которая дошла до финала в весовой категории до 57 кг, но уступила в решающем поединке. Бронзовые медали завоевали Юлия Семиколенова (до 48 кг) и Юна Герасимова (до 52 кг), пополнив копилку сборной. Таким образом, российские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и конкурентоспособность на международной арене.