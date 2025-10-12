Роли хулиганов, карьера в Голливуде и страшная смерть: как жил Савелий Крамаров

Савелий Крамаров дважды приезжал в Москву после эмиграции: впервые — в 1992 году в статусе почетного гостя фестиваля «Кинотавр», а затем вновь в 1994-м. В том же году он снялся в документальном фильме «Антология юмора. Савелий Крамаров. Возвращенец». В беседе с журналистом актер признался, что не обижается на то, что после отъезда в США были запрещены фильмы с его участием. Более того, уже в 90-х он увидел, что его до сих пор помнят и любят в России.