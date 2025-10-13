Ричмонд
Какая черта характера может быть симптомом тяжелой болезни

В некоторых случаях поведение человека сигнализирует о начале развития смертельного заболевания.

Источник: Sputnik.uz

У британца Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали все на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее.

поделилась с изданием его супруга Джин

В статье указано, что его поведение на самом деле сигнализировало о начале развития смертельного заболевания.

После этих изменений 70-летний мужчина начал испытывать судороги и жаловаться на звуки музыки в голове. Компьютерная томография показала наличие опухоли мозга.

Уточняется, что мужчина страдал от глиобластомы — быстроразвивающегося и наиболее распространенного вида новообразований. Несмотря на различные виды терапии, включая химио- и лучевую, британец умер.