Какая черта характера может быть симптомом тяжелой болезни

У британца Марка Гаррея нашли связь между его угрюмостью и раком мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
Его добродушные жалобы стали тем, над чем всегда смеялась наша семья, и мы все вместе радовались этому. Но то, что когда-то было безобидным или даже ласковым, стало жестче: он становился все более критичным и вспыльчивым. Хотя это волновало меня, отчасти мы списывали все на возраст, никогда не представляя, что это может быть что-то более зловещее.
В статье указано, что его поведение на самом деле сигнализировало о начале развития смертельного заболевания.
После этих изменений 70-летний мужчина начал испытывать судороги и жаловаться на звуки музыки в голове. Компьютерная томография показала наличие опухоли мозга.
Уточняется, что мужчина страдал от глиобластомы — быстроразвивающегося и наиболее распространенного вида новообразований. Несмотря на различные виды терапии, включая химио- и лучевую, британец умер.