Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прошел Всероссийский «Кубок Автодора» по греко-римской борьбе

По итогам соревнований первое место заняла сборная Московской области.

Пермь приняла Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок Автодора», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья. Турнир соответствует задачам государственной программы «Спорт России».

Состязания прошли 10−11 октября. В них приняли участие сильнейшие атлеты из разных регионов России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Соревнования были приурочены к открытию участка скоростной трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, который соединил Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.

Мероприятие прошло в формате командных поединков «стенка на стенку» в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева. По итогам соревнований в рейтинге команд первое место заняла сборная Подмосковья, второе завоевали спортсмены Санкт-Петербурга, а бронзу забрали хозяева турнира — сборная Прикамья.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.