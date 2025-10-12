В Перми прошел Всероссийский «Кубок Автодора» по греко-римской борьбе

Пермь приняла Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе «Кубок Автодора», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья. Турнир соответствует задачам государственной программы «Спорт России».
Состязания прошли 10−11 октября. В них приняли участие сильнейшие атлеты из разных регионов России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Соревнования были приурочены к открытию участка скоростной трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, который соединил Башкирию, Пермский край и Свердловскую область.
Мероприятие прошло в формате командных поединков «стенка на стенку» в спортивном комплексе им. В. П. Сухарева. По итогам соревнований в рейтинге команд первое место заняла сборная Подмосковья, второе завоевали спортсмены Санкт-Петербурга, а бронзу забрали хозяева турнира — сборная Прикамья.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.