Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сантехническая компания из Татарстана повысила эффективность продаж на 30%

На предприятии внедрили методы контроля качества, улучшили схемы доставки товаров и повысили квалификацию сотрудников.

Специалисты ООО «Сантехническая компания “АКВА”» из Татарстана совместно с экспертами регионального центра компетенций успешно завершили проект по оптимизации процесса оптовых продаж, сообщили в центре энергоресурсоэффективных технологий республики. Мероприятия по повышению эффективности труда соответствуют целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На предприятии внедрили современные методы контроля качества, улучшили схемы доставки товаров и повысили квалификацию сотрудников. Благодаря этому удалось достичь увеличения выработки по процессу на 30%. На итоговой встрече, посвященной завершению этапа, руководство компании представило достижения, полученные за шесть месяцев реализации проекта, и объявило о начале масштабирования успешных решений на другие участки.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.