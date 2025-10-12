Сантехническая компания из Татарстана повысила эффективность продаж на 30%

Специалисты ООО «Сантехническая компания “АКВА”» из Татарстана совместно с экспертами регионального центра компетенций успешно завершили проект по оптимизации процесса оптовых продаж, сообщили в центре энергоресурсоэффективных технологий республики. Мероприятия по повышению эффективности труда соответствуют целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На предприятии внедрили современные методы контроля качества, улучшили схемы доставки товаров и повысили квалификацию сотрудников. Благодаря этому удалось достичь увеличения выработки по процессу на 30%. На итоговой встрече, посвященной завершению этапа, руководство компании представило достижения, полученные за шесть месяцев реализации проекта, и объявило о начале масштабирования успешных решений на другие участки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.