Сантехническая компания из Татарстана повысила эффективность продаж на 30%

На предприятии внедрили современные методы контроля качества, улучшили схемы доставки товаров и повысили квалификацию сотрудников. Благодаря этому удалось достичь увеличения выработки по процессу на 30%. На итоговой встрече, посвященной завершению этапа, руководство компании представило достижения, полученные за шесть месяцев реализации проекта, и объявило о начале масштабирования успешных решений на другие участки.