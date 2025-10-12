Ученые назвали четыре фактора, которые определяют 99 процентов инфарктов

Масштабное международное исследование показало, что подавляющему большинству инфарктов и инсультов предшествуют четыре хорошо известные проблемы со здоровьем. Согласно данным Journal of the American College of Cardiology (JACC), в 99 процентов случаев сердечно-сосудистые заболевания происходят у людей, имевших хотя бы один из этих факторов.
Среди них: повышенное артериальное давление, высокий уровень холестерина или сахара в крови, а также курение (как в прошлом, так и в настоящем). Кардиолог Филип Гринланд из Северо-Западного университета, участвовавший в исследовании, заявил, что почти все серьезные проблемы с сердцем и сосудами вызваны одним или несколькими из этих управляемых факторов.
Ранее медиков ставили в тупик случаи, когда внешне здоровые люди неожиданно страдали от инфаркта. Однако новое исследование под руководством Хокио Ли из Университета Ёнсе (Сеул) доказывает, что такие приступы, как правило, имели предпосылки.
Ученые проанализировали две крупные базы данных из Южной Кореи и Соединенных Штатов, наблюдая за миллионами взрослых людей на протяжении двух десятилетий. Выяснилось, что почти у всех пациентов, перенесших инсульт или инфаркт, за редким исключением, присутствовали факторы риска, в том числе и среди молодежи.
Даже незначительные отклонения, которые многие считают безопасными, увеличивают риск. Например, давление выше 120/80 миллиметров ртутного столба или уровень холестерина более 200 мг/дл уже достаточны для серьезных последствий в будущем.
Самым распространенным фактором стало высокое артериальное давление. Его фиксировали перед более чем 93 процентами сердечно-сосудистых событий в обеих странах.
Филип Гринланд подчеркнул, что теперь главная задача — сосредоточиться на контроле этих управляемых факторов. Врачи призывают регулярно проверять давление, уровень холестерина и сахара, а также отказаться от курения, говорится в материале.
Часто реальная опасность заключается в едва заметных сигналах организма, которые проявляются на более ранней стадии сердечно-сосудистого заболевания. В частности, основным тревожным сигналом является появление одышки при выполнении повседневных задач. Об этом рассказал кардиолог и профессор Имперского колледжа Лондона Раша Аль-Лами.