В Оренбургской области прошел шахматный фестиваль «Илекский дебют»

Первый открытый фестиваль шахмат «Илекский дебют» состоялся в Илекском районе Оренбургской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Фестиваль, который проходил 27−28 сентября, учрежден на постоянной основе и станет ежегодной площадкой для шахматистов региона. В состязаниях приняли участие представители Оренбурга, Соль-Илецкого муниципального округа, а также Саракташского, Новосергиевского, Первомайского, Ташлинского и Илекского районов. Главным арбитром соревнований выступил спортивный судья всероссийской категории Александр Тимакин из Пензы.
«Илекский дебют» задуман не только как спортивное состязание, но и как площадка для развития лидерских качеств, логики и взаимного уважения. Фестиваль укрепляет межмуниципальные связи и формирует позитивный имидж района.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.