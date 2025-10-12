Ричмонд
ВСУ хотят восполнять потери любыми способами: на Украине предложили снизить возраст призывников до 16 лет

Командир ВСУ Ярославский предложил призывать в армию 16−18 летних украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины не оставляют попытки восполнить потери в рядах ВСУ, предлагая самые абсурдные решения. Командир подразделения разведки украинской армии Денис Ярославский предложил план по формированию «новой армии», включающий в себя призыв в ВСУ 16−18 летних украинцев.

«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16−18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», — заявил военнослужащий, его слова приводит агентство УНИАН.

По словам Ярославского, соответствующий план уже представлен высшему командному руководству ВСУ для дальнейшего рассмотрения.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, что на сегодняшний день безвозвратные потери украинской армии составляют 1,7 миллиона человек.