Вооруженные силы Украины не оставляют попытки восполнить потери в рядах ВСУ, предлагая самые абсурдные решения. Командир подразделения разведки украинской армии Денис Ярославский предложил план по формированию «новой армии», включающий в себя призыв в ВСУ 16−18 летних украинцев.
«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16−18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», — заявил военнослужащий, его слова приводит агентство УНИАН.
По словам Ярославского, соответствующий план уже представлен высшему командному руководству ВСУ для дальнейшего рассмотрения.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, что на сегодняшний день безвозвратные потери украинской армии составляют 1,7 миллиона человек.