Пушилин: Бойцы ВС РФ взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Бойцам российской армии удалось взять под контроль южную часть поселка Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщил глава региона Денис Пушилин.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше