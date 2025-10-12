Пушилин: Бойцы ВС РФ взяли под контроль южную часть Молодецкого в ДНР

Бойцам российской армии удалось взять под контроль южную часть поселка Молодецкое в Донецкой Народной Республике. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Новость дополняется.
