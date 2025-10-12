В самой многодетной семье Могилевской области воспитываются 12 детей

Самая многодетная семья живет в Могилеве, на данный момент в ней воспитывается 12 кровных детей. «На самом детей в семье 13, старшему уже исполнилось 18 лет. Там всего три мальчика, остальные девочки, есть ребенок-инвалид. Последний малыш родился в 2024 году. Семья пользуется всеми мерами социальной поддержки. Это и пособия, в том числе на рождение детей, по уходу за ребенком до трех лет, на ребенка-инвалида, — все семья получает. Кроме того, они воспользовались правом на семейный капитал. Также мать систематически получает государственную адресную социальную помощь в том объеме, который ей положен», — рассказала Светлана Степанова.