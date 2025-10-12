В самой многодетной семье Могилевской области воспитываются 12 детей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В самой многодетной семье Могилевской области проживает 12 детей. Об этом в проекте БЕЛТА «Страна говорит» сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Степанова.
Самая многодетная семья живет в Могилеве, на данный момент в ней воспитывается 12 кровных детей. «На самом детей в семье 13, старшему уже исполнилось 18 лет. Там всего три мальчика, остальные девочки, есть ребенок-инвалид. Последний малыш родился в 2024 году. Семья пользуется всеми мерами социальной поддержки. Это и пособия, в том числе на рождение детей, по уходу за ребенком до трех лет, на ребенка-инвалида, — все семья получает. Кроме того, они воспользовались правом на семейный капитал. Также мать систематически получает государственную адресную социальную помощь в том объеме, который ей положен», — рассказала Светлана Степанова.
По статистике в регионе проживает 120 тыс. семей, из них почти 12,5 тыс. — многодетные. «Мы выдерживаем показатель в 10%, как, в принципе, в целом по стране. Если говорить о динамике, то семейный капитал у нас был введен в 2015 году, на тот момент у нас было более 7,7 тыс. многодетных семей, то есть рост за 10 лет составил 168%. Это значительно. Люди чувствуют поддержку, которую сегодня предоставляет государство, она дает свои результаты. Семейный капитал — одна из таких мер», — проинформировала зампред комитета. -0-
