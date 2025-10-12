Женская команда ЦСКА выиграла Кубок России по футболу, обыграв «Зенит»

Женская футбольная команда ЦСКА стала обладательницей Winline — Кубка России, одержав победу над петербургским «Зенитом» в финальном матче, прошедшем в Саранске.
Основное время игры завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались москвички — 4:3.
Перед решающим этапом обе команды заменили вратарей: у ЦСКА на поле вышла 39-летняя Эльвира Тодуа — чемпионка Европы среди девушек и четырёхкратная чемпионка России. Для неё эта победа стала шестой в карьере в Кубке России.
Это уже третья встреча двух клубов в финале турнира. Ранее ЦСКА побеждал в 2022 и 2023 годах. Всего армейский клуб завоевывал Кубок России 4 раза. «Зенит» же четвёртый раз подряд дошёл до финала, но так и не сумел завоевать трофей.
Ранее мужская футбольная сборная России обыграла команду Ирана со счётом 2:1 в товарищеском матче.