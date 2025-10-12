Женская команда ЦСКА выиграла Кубок России по футболу, обыграв «Зенит»

Это уже третья встреча двух клубов в финале турнира. Ранее ЦСКА побеждал в 2022 и 2023 годах. Всего армейский клуб завоевывал Кубок России 4 раза. «Зенит» же четвёртый раз подряд дошёл до финала, но так и не сумел завоевать трофей.