Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женская команда ЦСКА выиграла Кубок России по футболу, обыграв «Зенит»

Всего армейский клуб становился обладателем этого трофея четыре раза.

Источник: Аргументы и факты

Женская футбольная команда ЦСКА стала обладательницей Winline — Кубка России, одержав победу над петербургским «Зенитом» в финальном матче, прошедшем в Саранске.

Основное время игры завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались москвички — 4:3.

Перед решающим этапом обе команды заменили вратарей: у ЦСКА на поле вышла 39-летняя Эльвира Тодуа — чемпионка Европы среди девушек и четырёхкратная чемпионка России. Для неё эта победа стала шестой в карьере в Кубке России.

Это уже третья встреча двух клубов в финале турнира. Ранее ЦСКА побеждал в 2022 и 2023 годах. Всего армейский клуб завоевывал Кубок России 4 раза. «Зенит» же четвёртый раз подряд дошёл до финала, но так и не сумел завоевать трофей.

Ранее мужская футбольная сборная России обыграла команду Ирана со счётом 2:1 в товарищеском матче.