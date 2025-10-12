Россияне смогут оформить визы в Чехию только в консульском отделе в Москве

Россияне с 13 октября смогут подавать заявления на получение краткосрочных виз в Чехию только через консульский отдел посольства страны в Москве, следует из заявления в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили в диппредставительстве республики в РФ, сотрудничество дипмиссии и оператора визовых центров VFS Global завершается в воскресенье, 12 октября.
Также уточняется, что российские граждане смогут подать заявление по предварительной записи.
Напомним, ранее политолог-европеист Вадим Трухачев заявил, что Чехия начнет выдавать россиянам визы после победы движения ANO («Акция недовольных граждан») на чешских парламентских выборах.